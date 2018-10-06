Частина архієреїв УПЦ МП також звернулася до Варфоломія з проханням надати автокефалію – Парубій

Голова ВР Андрій Парубій під час зустрічі у Грузії з грузинським патріархом Іллею ІІ заявив, що частина архієреїв Московського патріархату в Україні були серед тих, хто звернувся до всесвятійшого патріарха Варфоломія з проханням надати Єдиній українській православній церкві томос про автокефалію.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав грузинського патріарха Іллю ІІ підтримати ініціативу вселенського патріарха Варфоломія про надання Єдиній українській православній церкві томосу про автокефалію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату ВР, зустріч відбулась 5 жовтня в рамках робочого візиту Парубія до Грузії для участі у роботі інавгураційної сесії Міжпарламентської асамблеї Грузії, Молдови і України.

«Український парламент - Верховна Рада України, президент України, всі ієрархи Української православної церкви Київського Патріархату, Української автокефальної православної церкви, частина архієреїв Московського патріархату в Україні звернулися до всесвятійшого патріарха Варфоломія з проханням надати Єдиній українській православній церкві томос про автокефалію, адже цього хочуть більшість православних українців, це запорука єдності нашої церкви, це запорука єдності нашого народу», - зазначив Парубій.

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Голова Верховної Ради розповів святійшому патріарху про воєнну агресію, яку Російська Федерація веде проти України.

Патріарх Ілля ІІ наголосив, що грузинська церква щоденно гаряче молитися за мир і єдність в братній Україні.

«Ми розраховуємо, що ця складна проблема в Україні буде вирішена позитивно. Грузинська Православна Церква теж пройшла дуже складний шлях до отримання Автокефалії», - підсумував патріарх Ілля ІІ.

Довідка. УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.