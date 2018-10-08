ЄС звинуватив Росію в порушенні прав Сенцова

Росія порушує міжнародні норми та права Олега Сенцова, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу, заявляє зовнішньополітична служба ЄС.

Євросоюз висловив солідарність з засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим і закликав негайно звільнити його.

"Європейський Союз солідарний з Олегом Сенцовим і, крім оперативного та належного лікування, сподівається на швидке звільнення його, а також всіх нелегально взятих під варту українських громадян в Росії і Криму", - йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє DW.

У ній підкреслюється, що стан здоров'я Сенцова зараз зіпсувався до критичного, і Росія, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу у медзакладі, порушує його права, а також міжнародні норми.

"Олег Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість і самовідданість під час цих 145 днів голодування", - зазначено в повідомленні.

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Сенцов був затриманий в анексованому Росією Криму у 2014 році за звинуваченням в організації терористичної спільноти, суд засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер оголосив про початок голодування 14 травня 2018 року з вимогою відпустити всіх українців, засуджених в РФ за політичними мотивами. Лікарі підтримували його життя з допомогою спеціальних поживних сумішей.

На початку жовтня Олег Сенцов заявив, що змушений припинити голодування через погіршення здоров'я і через те, що його збираються годувати примусово. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова стверджує, що йому не забезпечують належного медичного супроводу для виходу з голодування.