"Прошу вибачення у тих, кого я підвів": Сенцов припиняє голодування із завтрашнього дня - заява

"Найближчим часом до мене заплановано застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується", - заявив Сенцов.

Український режисер Олег Сенцов, який засуджений за тероризм і відбуває покарання в ямальській колонії, повідомив, що з 6 жовтня змушений припинити голодування, яке він тримав понад 140 днів.

Про це він написав у заяві, яку передав через свого адвоката Дмитра Дінзе, передає "Новая газета".

«У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами у внутрішніх органах, які почалися, найближчим часом до мене заплановано застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується. Нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я і небезпеки, що йому загрожує. Насильницьке годування буде проводитися в рамках реанімаційних заходів щодо порятунку життя пацієнта. У даних умовах я змушений припинити своє голодування із завтрашнього дня, тобто з 6.10.18.

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145 днів боротьби, мінус 20 кг ваги, плюс надірваний організм, але мета так і не досягнута. Я вдячний всім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів...

Слава Україні!

Олег Сенцов. 5.10.18»

Раніше повідомлялося, що Сенцов в критичному стані.

ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.