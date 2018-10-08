"Щоб ти здох!": Тука розкрив, що сказав би Путіну при зустрічі

На думку Туки, РФ не хоче вирішувати питання по незаконно засудженому українському режисеру Олегу Сенцову, який голодував, через позицію глави країни.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука при зустрічі побажав президенту Росії Володимиру Путіну смерті.

Сказав би в очі російському лідеру — "Щоб ти здох!", заявив чиновник під час чату на "Главреді".

У той же час він висловив думку, що РФ не хоче розв'язувати питання по незаконно засудженому українському режисеру Олегу Сенцову, який голодував, через позицію глави країни.

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"З моєї точки зору, тут, в першу чергу, відіграє роль особисте его Володимира Путіна", — сказав співрозмовник

За його словами, людина відчуває повну безкарність: "Що хочу, те роблю — ніхто мені не указ".

"А тут раптом звідкись з незрозумілого небуття вискакує комашка, щось на прізвище Сенцов, якого я ніколи не знав, не бачив і знати не хотів. І чому навколо цього непорозуміння починає розгортатися така кампанія. Та хто він такий, порівняно зі мною? Та ніхто не в змозі змусити мене або примусити", — пояснив Тука позицію президента.

Як повідомляв УНІАН, Лою пояснив, чому Росії не потрібні "ДНР" і "ЛНР".