"Мертва територія": Тука пояснив, чому Росії не потрібні "ДНР" і "ЛНР"

Росії не потрібен спустошений і знищений Донбас, вважає Георгій Тука.

У жителів окупованих територій Донбасу не залишилося жодних ілюзій щодо можливого приєднання ОРДЛО до Росії, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Жодних ілюзій з цього приводу немає вже і у самих жителів окупованих територій - є величезний рівень розчарування. Саме розчарування зараз домінує на окупованих територіях", - розповів він під час чату в "Главреді".

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За його словами, на окупованій території ще немає популярного гасла "Хочемо в Україну", але вже домінує гасло "Хочемо, як було до війни!".

"Так що нічого Росія не хоче, їй не потрібен цей розорений, знищений Донбас, з неймовірною кількістю соціальних і економічних проблем, які необхідно вирішувати, інакше в майбутньому Донбас перетвориться на мертву депресивну територію, в яку необхідно буде вкладати мільярди і мільярди доларів. Така гиря на ногах Росії абсолютно не потрібна ", - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, Волкер пояснив, чому Росія хоче зберегти існування "народних республік" на Донбасі.