В Україні стартують військові навчання "Чисте небо-2018" за участю американських літаків

У військових навчаннях "Чисте небо-2018" братимуть участь 9 держав.

В Україні розпочинаються багатонаціональні військові навчання "Чисте небо 2018" (ClearSky2018) за участю американських літаків, що вже прибули до України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Посольство України у США.

Зокрема, у 12-денних багатонаціональних спільних навчаннях беруть участь 9 держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, США та Україна.

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Також сказано, що американський винищувач F-15C Eagles та транспортний літак C-130J Super Hercules, які представляють Національну гвардію військово-повітряних сил з Каліфорнії, вже прибули до України з метою участі у навчаннях.

Взаємодія американських і українських сил відбувається в рамках програми партнерства командування збройних сил США на європейському континенті.

"Навчання спрямовані на підвищення регіональних спроможностей щодо захисту суверенітету повітряного простору та зміцнення миру і безпеки шляхом вдосконалення співробітництва, взаємодії та взаємосумісності між партнерами по Альянсу та іншими союзниками в регіоні", - йдеться в повідомленні.