В Україну на навчання прибули військові літаки США
01:01, 07 жовтня 2018Суспільство
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Навчання проходять з метою зміцнення миру і безпеки.
Навчання пройдуть у жовтні / фото facebook.com/usdos.ukraine
Літаки повітряних сил США F-15C Eagles і C-130J Super Hercules прибули в Україну для участі в міжнародних військових навчаннях Clear Sky 2018.
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Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Facebook. Навчання проходять з метою зміцнення миру і безпеки.
Як повідомлялося, з 8 по 19 жовтня в Україні пройдуть міжнародні військові навчання «Чисте небо-2018». Від Повітряних сил Збройних сил України у навчаннях буде задіяно 5 підрозділів тактичної авіації та близько 350 військовослужбовців.
Протягом навчань планується здійснити близько 330 вильотів літаків.
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