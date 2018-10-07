В Україну на навчання прибули військові літаки США

Навчання проходять з метою зміцнення миру і безпеки.

Літаки повітряних сил США F-15C Eagles і C-130J Super Hercules прибули в Україну для участі в міжнародних військових навчаннях Clear Sky 2018.

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Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Facebook. Навчання проходять з метою зміцнення миру і безпеки.

Як повідомлялося, з 8 по 19 жовтня в Україні пройдуть міжнародні військові навчання «Чисте небо-2018». Від Повітряних сил Збройних сил України у навчаннях буде задіяно 5 підрозділів тактичної авіації та близько 350 військовослужбовців.

Протягом навчань планується здійснити близько 330 вильотів літаків.