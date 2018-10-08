"Злодій має сидіти в тюрмі": у ВР сталася перепалка між Луценком і "опоблоківцем" Колєсніковим

Колєснікову інкримінують сприяння незаконному відчуженню об’єктів нерухомості.

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ сталася словесна перепалка між генеральним прокурором Юрієм Луценком та народним депутатом від "Опозиційного блоку" Дмитром Колєсніковим.

Як передає кореспондент УНІАН, Луценко під час обговорення подання прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова, зокрема, зазначив, що депутату не інкримінують ні розкрадання, ні подальшу приватизацію державного підприємства.

"Що зробив Дмитро Колєсніков? Закон забороняє зміну правового статусу майна стратегічного оборонного підприємства, яке було ввірене йому в управління", - зазначив генпрокурор.

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Натомість Колєсніков, за словами Луценка, "замість того, щоб охороняти всі корпуси оборонного заводу, а ще краще - запустити їх... він замість цього з недоторканного статусу двох цехів вивів їх і ракетний завод, позбувся двох потенційних робочих приміщень, необхідних для оборонної промисловості".

Колєсніков закликав генпрокурора бути дипломатичнішим у висловлюваннях, але на це Луценко закликав не перебивати його і наголосив: "Ви отримали державні кошти за те, щоб зберегти державний оборонний завод, який не підлягає відчуженню. Ви, отримуючи державну зарплату, віддали жулью два заводи".

"Злодій повинен сидіти в тюрмі, а вор, який вкрав військову техніку, має там сидіти довго", - сказав генпрокурор на підвищених тонах.

На це Колєсніков закликав до вироку суду не висловлюватися так і заявив, що цей завод ніколи не був ракетним, і нічого він там не робив.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, Колєсніков вчинив на посаді голови Агентства державного майна України певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. метрів.

Луценко очікує, що парламент розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова 16 жовтня.