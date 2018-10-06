Регламентний комітет ВР назначив дату розгляду подання Луценка на Вілкула та Колєснікова

За словами спікера парламенту, одним із ключових питань наступного пленарного тижня буде позбавлення недоторканності двох народних депутатів з "Опоблоку".

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України у понеділок, 8 жовтня, розгляне подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо позбавлення депутатської недоторканності депутатів з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Апарату Верховної Ради України.

Зазначається, що після цього ці питання можуть бути проголосовані у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, Луценко сподівається, що Верховна Рада розгляне подання про зняття недоторканності з Вілкула та Колєснікова 16 жовтня.

За даними прокуратури, колишній голова Дніпропетровської ОДА Вілкул протягом 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

Колєсніков, за даними прокуратури, вчинив на посаді голови Агентства державного майна України "певні дії", внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів.