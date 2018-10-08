Військовий експерт попередив про небезпеку "кримського сценарію" на Закарпатті

Експерт радить не залишати без уваги випадки роздачі угорських паспортів жителям прилеглих до кордону територій.

Нова політика Угорщини щодо активного переманювання із Закарпаття трудових ресурсів загрожує національній безпеці України. Державі варто оперативно реагувати на подібні кроки угорської влади, оскільки пасивність призведе до повторення на Закарпатті «кримського сценарію».

Читайте такожКлімкін: ми не могли не вислати угорського консула

Про це в інтерв'ю виданню «ФАКТИ» заявив військовий експерт, блогер Олексій Арестович.

Експерт радить не залишати без уваги випадки роздачі угорських паспортів жителям прилеглих до кордону територій. «На подібні дії варто реагувати, оскільки це загроза національної безпеки і у перспективі — відкриття другого фронту за кримським варіантом», — попереджає Арестович.

Активність Угорщини із залучення в країну українців Арестович пояснює просто: угорці критично потребують робочої сили: «В угорців великі проблеми з працездатним населенням. У країні всього 10 мільйонів населення, три з яких виїхали в ЄС на заробітки. І угорцям важко набрати до себе людей, на відміну від Польщі. Угорська мова дуже складна. Єдиний ресурс у них — це угорці, які живуть на Закарпатті».