Луценко відмовився розкривати деталі розслідування НАБУ щодо Мосійчука

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що повернув САП подання на Мосійчука через недостатність доказів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука, оскільки у документі немає достатньо доказів, якими б він міг оперувати у парламенті для представлення цього подання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив журналістам на брифінгу.

«Згідно з висновком юридичного департаменту, у документі, який я отримав від своїх колег, не міститься достатніх доказів, які б я міг використовувати на засіданні комітету (Регламентного комітету парламенту — УНІАН) і Верховної Ради», - пояснив Луценко.

Він додав, що, зокрема, слідство вважає, що приміщення, у якому наразі проживає сім’я Мосійчука, не може бути власністю помічника народного депутата через відсутність фінансових можливостей, хоча цей помічник є підприємець.

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«Наведу лише один приклад: слідство вважає, що приміщення, в якому зараз проживає сім’я народного депутата, не може бути реальною власністю його помічника через те, що він не має для цього фінансових можливостей. Водночас із заяви самого помічника і його захисту випливає те, що він є достатньо активним бізнесменом, який має близько сотні різних господарюючих об’єктів на території міста Києва. Тому стверджувати, що це є просто підставна особа, у якої немає нічого, крім зарплати помічника... якось не сходяться кінці з кінцями», - сказав генпрокурор.

При цьому Луценко відмовився розповідати про деталі кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро щодо Мосійчука, оскільки вважає, що наразі це може робити або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, або директор НАБУ Артем Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня до Генпрокуратури від САП надійшло подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Генпрокурор це подання передав в Управління правового забезпечення для надання правової оцінки цьому документу.

28 вересня Луценко повернув до САП на доопрацювання подання на Мосійчука. Як пояснив речнику ГПУ Андрій Лисенко, це подання повернуто, щоб воно відповідало вимогам статті 218 Регламенту ВР.