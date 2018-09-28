Луценко повернув на доопрацювання САП подання на Мосійчука

У ГПУ підтвердили, що вивчають подання Мосійчука.

Генпрокурор Юрій Луценко повернув на доопрацювання Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подання на нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

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Про це "Українській правді" повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні він (Луценко) підписав документи (щодо повернення), які підготував юридичний відділ", – сказала Сарган. Вона пояснила, що кожне подання перевіряє юридичний відділ ГПУ. "Побачили певні недоліки, попросили доопрацювати", – уточнила речниця Луценка.

Раніше в коментарі УНІАН речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що до Генеральної прокуратури України від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Мосійчук заявив, що вважає помстою подання на зняття із нього депутатської недоторканності через політичну діяльніть.