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Луценко повернув на доопрацювання САП подання на Мосійчука

16:58, 28 вересня 2018
Політика
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Луценко повернув подання на Мосійчука / УНІАН

Генпрокурор Юрій Луценко повернув на доопрацювання Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подання на нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

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Про це "Українській правді" повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні він (Луценко) підписав документи (щодо повернення), які підготував юридичний відділ", – сказала Сарган. Вона пояснила, що кожне подання перевіряє юридичний відділ ГПУ. "Побачили певні недоліки, попросили доопрацювати", – уточнила речниця Луценка.

Раніше в коментарі УНІАН речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що до Генеральної прокуратури України від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата України від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Мосійчук заявив, що вважає помстою подання на зняття із нього депутатської недоторканності через політичну діяльніть.

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Теги: #Луценко#САП#подання на Мосійчука