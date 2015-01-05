Розенко запевняє, що Україна не виплачує пенсії терористам "ЛНР"

Інформація голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля про те, що Україна фінансує, а зокрема виплачує пенсії «терористам ЛНР» не підтвердилася. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Два дні після святкових стоїть весь Пенсійний фонд на вухах, а інформація не підтверджується. З 14 осіб, які на думку Луганської ОДА працюють на «ЛНР» і отримують пенсію, дві людини не є пенсіонерами, для 11 людей така пенсійна виплата закінчилася ще 2 місяці тому після набуття чинності відповідного закону. 1 людина потребує більш серйозної перевірки. Вона зареєстрована як переселенець. Якщо відповідні органи (МВС, Державна міграційна служба чи СБУ) підтвердять, що вона не є переселенцем і працює на «ЛНР», то таку виплату негайно припинять», – зазначив міністр.

Він висловив побажання, щоб органи місцевої та центральної влади спілкувалися не через ЗМІ, а напряму, щоб надалі таких непорозумінь не виникало.

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«Хотів би, щоб органи влади працювали більш злагоджено, листувалися між собою не через ЗМІ. Щоб не виникала така ситуація, коли оприлюднюється перелік прізвищ на сайті Луганської ОДА якийсь перелік прізвищ, які начебто співпрацюють з «ЛНР», а інформація не підтверджується».

Раніше у повідомленні на своєму сайті голова Луганської ОДА навів 14 прізвищ «чиновників» угруповання «ЛНР», яких, за його словами, далі фінансує Україна. Водночас Москаль додав, що «насправді їх набагато більше».