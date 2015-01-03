Москаль оприлюднив список «діячів ЛНР», яким Україна продовжує платити пенсії

Велика кількість самозванців самопроголошеної Луганської народної республіки, котрі працюють у так званих маріонеткових міністерствах та представництвах на окупованій бойовиками частині Луганської області, зуміли зареєструватися на контрольованій Україною території й отримують звідси пенсії.

Про це заявив голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Незважаючи на катастрофічну нестачу коштів у держбюджеті та проголошену урядом жорстку економію, Україна продовжує фінансувати терористів ЛНР, виплачуючи їм пенсії, – каже Москаль.

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На сайті голови ОДА розмістили список "деяких з діячів так званої "ЛНР", які досі отримують українські пенсії:

Колтунова Ольга Олексіївна – заступник міністра МВС ЛНР;

Афанасьєва Наталя Володимирівна – заступник міністра МВС ЛНР;

Пащенко Юрій Олексійович – начальник народної міліції м.Первомайськ;

Марков Ігор Васильович – співробітник МВС ЛНР;

Месяц Микола Федорович – співробітник МВС ЛНР;

Шестов Олексій Васильович – співробітник МВС ЛНР;

Васильєва Тетяна Дмитрівна – співробітниця МВС ЛНР;

Ткаченко Костянтин Вікторович – співробітник МВС ЛНР;

Пудов Олександр Олександрович – співробітник кримінального блоку МВС ЛНР;

Троян Юрій Вікторович – співробітник МВС ЛНР;

Радченков Сергій Валерійович – начальник чергової частини штабу МВС ЛНР;

Говорова Ганна Вікторівна – працівниця військової комендатури ЛНР;

Петрулін Віктор Васильович – співробітник військової комендатури ЛНР;

Колодко Володимир Миколайович – начальник кримінальної міліції Ленінського РВ МВС ЛНР.

«Це лише деякі з діячів ЛНР, насправді їх набагато більше. І жодних кроків для припинення їхнього фінансування Україна чомусь не робить», - йдеться у повідомленні Москаля.