Глава МЗС Польщі назвав Крим і Донбас головною проблемою у стосунках з Росією

Чапутович також підкреслив, що Польща підтримує Україну і її проєвропейські прагнення.

Польща засуджує порушення Росією міжнародного права щодо України і саме це питання призвело до погіршення відносин між Варшавою та Москвою.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю російському виданню "Комерсант". "Головна проблема - це порушення Росією міжнародного права щодо України. Це стосується анексії Криму, російського втручання на Донбасі. Це накладає відбиток на відносини Росії з НАТО, Євросоюзом і США, і привело до санкцій Заходу щодо Росії, які важливо зберігати до тих пір, поки Росія не змінить свою політику по відношенню до України", - сказав Чапутович.

Польський міністр зазначив, що агресія РФ в Україні відбилася і на роботі Радбезу ООН.

"Ми підтримуємо Україну, тому що вважаємо, що це вона стала предметом нападу, і дебати в ООН показали, що більшість країн дотримуються тієї ж позиції. Але у Росії інша точка зору", - зазначив він.

Чапутович також підкреслив, що Польща підтримує Україну і її проєвропейські прагнення.

"Це один з наших головних союзників, нас пов'язують міцні й добрі зв'язки, ми беремо участь в навчанні їх держслужбовців і надаємо гуманітарну допомогу. У Польщі перебувають понад мільйон українців, 40 тис. українських студентів, і ми раді, що вони себе тут добре почувають", - додав міністр.