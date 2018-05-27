У МЗС Польщі закликали генсека НАТО втрутитися в суперечку Угорщини з Україною

В польському зовнішньополітичному відомстві вважають, що у Столтенберга є необхідні для цього інструменти.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг може втрутитися в ситуацію зі спробою Угорщини заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.

Про це повідомляє польське видання Рolsatnews.

Зокрема, Чапутович назвав ситуацію з Угорщиною і Україною "суперечкою у колі сім'ї".

"Треба вивчити проблему і запропонувати рішення, яке розвіє всі сумніви. Можливо, доцільно було б залучити третю сторону, яка допоможе, наприклад, генерального секретаря НАТО. Думаю, він має певні інструменти, щоб розв'язати цю проблему", - зазначив Чапутович.

Крім того, він повідомив, що кілька днів тому обговорював цю проблему з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Угорщина втретє заблокувала проведення Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні.

Раніше, у березні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а також у липні.