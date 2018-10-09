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Від страшної хвороби помер екс-нардеп від "Батьківщини"

13:44, 09 жовтня 2018
Політика
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Забзалюк помер 9 жовтня / фото facebook.com/LevchenkoFedor

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політтехнолог Федір Левченко. Причиною смерті, за його словами, став рак.

Роман Забзалюк був народним депутатом України V, VI, VII скликань.

Як повідомляв УНІАН, у вересні помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.

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Теги: #смерть#депутат#партія Батьківщина