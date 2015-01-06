Міліціонери затримали бойовика, який проводив розвідку в тилу сил АТО

У ході проведення спеціальної операції співробітниками УБОЗ та Управління кримінальної міліції УМВС в Черкаській області в зоні АТО було затримано 49-річного жителя Донецької області, якому інкримінується участь у незаконних збройних формуваннях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, правоохоронцями було встановлено, що даний громадянин під псевдонімом «Гром» тривалий час брав участь у бойових діях в складі батальйону бойовиків «Оплот». У цьому батальйоні бойовиків він, будучи командиром відділення, забезпечував охорону різного роду об’єктів в Донецьку.

Крім того, він здійснював розвідувально-підривну діяльність у тилу сил АТО: збирав інформацію про розміщення блокпостів та переміщення підрозділів Збройних Сил України та інших формувань. Отримані ним дані передавалися безпосередньо одному з очільників терористів - Безлеру «Бєсу».

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