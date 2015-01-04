У Донецьку "козаки" і бойовики ведуть безладні перестрілки - ІС

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

За даними експерта, в Петровському районі міста фіксуються численні випадки відкриття безладної стрілянини з автоматичної стрілецької зброї групами бойовиків.

Читайте такожПід Щастям бойовики обстріляли бійців 92-ої бригади"Відзначаються перестрілки між підрозділами російсько-терористичних військ - представниками «військової поліції» «ДНР», бандформування «Схід» і окремими бійцями т. н. «козацьких» формувань", - додав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, за минулу ніч бойовики 10 разів атакували позиції сил АТО.