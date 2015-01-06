В РНБО назвали сім пунктів пропуску через лінію розмежування на Донбасі

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, перший пункт пропуску — Луганськ-Щастя-Новоайдар. Другий — Луганськ-Станиця Луганська-Широкий. Третій — Фащівка-Дебальцеве-Артемівськ. Четвертий — Гоптівка-Артемівськ. П'ятий — Донецьк-Курахове. Шостий — Донецьк-Маріуполь (через Волноваху). І сьомий — Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь.

Як зазначив Лисенко, на цих 7 пунктах пропуску будуть нести службу прикордонники, представники фіскальної служби, правоохоронних органів. Для ідентифікації осіб ці пункти будуть обладнані спеціальною апаратурою.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Лисенко зазначив, що “ці шляхи, на яких встановлюватимуть пункти пропуску, це найбезпечніший шлях для перетину лінії розмежування, оскільки вся інша територія дуже щільно замінована і місцеве населення про це проінформоване”.

“Тому ми не радимо в обхід перепускних пунктів перетинати цю лінію”, - додав речник АТО.