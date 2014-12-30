Пункт пропуску "Чонгар" призупинив роботу
01:38, 30 грудня 2014Політика
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Пункт пропуску "Чонгар" на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму тимчасово не працює.
Пункт пропуску "Чонгар" призупинив роботу / УНІАН
Про це повідомляє представництво президента в Автономній республіці Крим з посиланням на дані Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.
"Пункт пропуску "Чонгар" тимчасово не працює у зв'язку з діями суміжної сторони. Пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" працюють у штатному режимі", - сказано в повідомленні.
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Також зазначається, що громадяни України можуть вільно перетинати адміністративний кордон між материковою частиною України і тимчасово окупованих Кримом у пунктах пропуску "Каланчак" і "Чаплинка".
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