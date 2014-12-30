Пункт пропуску "Чонгар" призупинив роботу

Про це повідомляє представництво президента в Автономній республіці Крим з посиланням на дані Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

"Пункт пропуску "Чонгар" тимчасово не працює у зв'язку з діями суміжної сторони. Пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" працюють у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що громадяни України можуть вільно перетинати адміністративний кордон між материковою частиною України і тимчасово окупованих Кримом у пунктах пропуску "Каланчак" і "Чаплинка".