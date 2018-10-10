У прес-секретаря Путіна запитали про обіцянку Суркова підвищити зарплати в "ДНР"

Прес-секретар президента РФ пообіцяв, що російська сторона продовжуватиме надавати "гуманітарну допомогу" окупованим російськими найманцями регіонам Донбасу.

У Кремлі відмовилися відповідати на питання, чи має намір Росія підвищити рівень життя на окупованому Донбасі до загальноросійського рівня і на якій правовій підставі представник Росії обіцяє підвищити зарплати в ОРДЛО.

Так відреагував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання УНІАН прокоментувати повідомлення агентства ТАСС, де сказано, що за підсумками переговорів помічника президента РФ Владислава Суркова і нового голови окупаційної адміністрації в Донецьку Дениса Пушиліна Росія має намір підвищити зарплати в окупованій частині Донбасу.

Зокрема, Пєсков зазначив, що вперше про це чує.

«Ви знаєте, державне агентство (ТАСС - УНІАН) повідомляє дуже широкий спектр новин, і вам краще звернутися до експерта Олексія Чеснакова (який повідомив цю новину - УНІАН), щоб він роз'яснив, звідки така інформація. Я вам нічого в офіційному плані на цей рахунок сказати не можу», - сказав Пєсков.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, чи є у Кремля плани підвищувати рівень життя в ОРДЛО, він сказав: «Кремль вітав би більш високий життєвий рівень на цій території, території, як ви знаєте, відкинутої Києвом в соціально-економічному плані».

«Ви знаєте, що російська сторона постійно надає гуманітарну допомогу цим регіонам Донбасу і продовжуватиме цю практику, а в основному, хто і де підвищуватиме зарплати, нічого не можу сказати», - додав він.

Як повідомляв ТАСС, сьогодні, 10 жовтня, помічник президента РФ Владислав Сурков зустрівся в Москві з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, де Сурков пообіцяв підвищення зарплат на окупованій території Донбасу.

За підсумками зустрічі Пушилін заявив, що на ній докладно обговорювалося "становище в "ДНР", отримано "гарантії підтримки з боку Росії у всьому, що стосується безпеки та підвищення рівня життя громадян", а "найближчим часом буде ухвалено ряд рішень гуманітарного характеру, які дозволять відчутно збільшити заробітну плату для цілого ряду груп населення".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії. До складу угруповання російських військ на Донбасі входить 35,5 тис. осіб.