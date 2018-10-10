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Помічник Путіна зустрівся з терористом Пушиліним і пообіцяв підвищити зарплати в "ДНР"

13:25, 10 жовтня 2018
Війна
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Владислав Сурков, помічник президента РФ / REUTERS

"На зустрічі обговорювалися питання підготовки до виборів "голови" та "Народної ради "ДНР" і соціальні проблеми Донбасу", - повідомив ТАСС директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

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За підсумками зустрічі Пушилін заявив, що на ній детально обговорювалася "ситуація в "ДНР".

"Отримані гарантії підтримки з боку Росії у всьому, що стосується "безпеки та підвищення рівня життя громадян", - сказав Пушилін.

За його словами, "найближчим часом буде прийнято низку рішень гуманітарного характеру, які дозволять відчутно збільшити заробітну плату для різних груп населення".

Терорист також повідомив, що запросив Суркова відвідати в 2018 році Донецьк. За його словами, той запрошення прийняв.

Раніше співробітники СБУ перехопили розмови ватажків «ДНР», в яких останні обговорюють зміни у владній вертикалі окупантів після ліквідації Олександра Захарченка та узгодження цих змін з Кремлем.

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Теги: #ДНР#Пушилін#Сурков