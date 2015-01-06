Росія надіслала ноту про черговий "гуманітарний конвой" на Донбас

Про це повідомив УНІАН прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс.

"Росія прислала нам ноту про наміри направити черговий "гумконвой", однак у нас немає детальної інформації про те, що буде в цьому "гумконвої", - сказав Перебийніс.

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За його словами, Росія повідомила лише дату відправлення - 8 січня.

Раніше на сайті МНС Росії повідомлялося, що Росія починає формування 12-ї колони з «гуманітарною допомогою» для Донецької та Луганської областей.

МНС Росії повідомляє, що "гумконвой" буде складатися з більше ніж 120 автомобілів, які доставлять більше 1,4 тис. тонн гуманітарної допомоги. Планується, що колона прибуде в Донецьк і Луганськ 8 січня.

Вчора УНІАН повідомляв, що Росія відправила в Україну черговий "гумконвой" з 120 вантажівок.

Крім того повідомлялося, що в РНБО України заявляли, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля, а також тіла убитих в Україні російських солдатів.