Росія відправила в Україну черговий "гумконвой" зі 120 вантажівок

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на МНС Росії, у складі колони понад 60 автомобілів.

"З цих автомобілів, а також з машин, які їдуть в Ростовську область з інших регіонів, буде сформована 11-я колона з гуманітарною допомогою для Донбасу", - зазначили в МНС.

Читайте такожУ складі вчорашнього "гумконвою" РФ було 16 бензовозів – ОБСЄЗа повідомленням російської сторони, в одинадцятий гуманітарний конвой увійдуть понад 120 автомобілів, які доставлять понад 1,4 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Росія надіслала на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу вже 10 так званих «гуманітарних конвоїв», останній - 21 грудня.

У РНБО України заявляли, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні бойовикам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.