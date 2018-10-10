Суд відмовив адвокату Януковича у поновленні судового слідства у справі

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про допит додатково 72 свідків.

Оболонський районний суд міста Києва відмовив адвокату екс-президента Віктора Януковича Олександру Горошинському у задоволенні клопотання про поновлення судового слідства у справі про державну зраду.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час проголошення дебатної промови Горошинський заявив, що під час Революції гідності правоохоронці захищалися від мітингувальників, які на них нападали. Зокрема, за його словами, учасники акції протесту кидали в міліціонерів каміння та пляшки із запалювальною сумішшю.

Також Горошинський зазначив, що до справи необхідно долучити нові документи стосовно спецпідрозділу «Беркут» і захоплення адміністративних будівель мітингувальниками у Луцьку.

Крім того, він виступив з клопотанням про допит 72 свідків, однак суд відхилив це клопотання.

Горошинський продовжує оголошення дебатної промови.