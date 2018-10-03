Син Януковича за $3 тисячі хотів організувати заворушення на Банковій - СБУ

В СБУ заявили, що запобігли скоєнню низки провокацій, які готували російські найманці.

Син екс-президента Віктора Януковича Олександр намагався за $3 тис. організувати провокаційну акцію на Банковій.

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Про це на брифінгу повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. Провести акцію син екс-президента наказав лідеру молодіжного відділення ПР Сергію Хижняку. "15-16 вересня СБУ заблокувала намір колишнього лідера організації "Молоді регіони" Сергія Хижняка, який переховується в Росії", - сказав Кононенко. За його словами, на цю провокацію Росія виділила $3 тис., і вже було перераховано аванс 30 тис. грн організатору акції в Україні.

Організатори і учасники цієї акції були затримані, зазначив Кононенко.

За його словами, акція планувалася з метою створити відповідну картинку для російських ЗМІ.

Крім цього, 14 вересня СБУ запобігла проведенню провокаційних акцій у Києві біля посольства Росії. "Ця акція була ініційована одним з лідерів "комітету порятунку України" Юрієм Котом, який тривалий час переховується в Росії від кримінального переслідування", - сказав Кононенко.

За словами Кононенка, Кот мав намір спровокувати сутички найнятих протестувальників з поліцейськими, а "цю картинку згодом мали б показати в іноземних ЗМІ".

Він також додав, що акцію було упереджено, проведено 11 обшуків та отримано докази причетності до неї нового російського проекту, не легалізованої в Україні так званої “партии русских украинцев”.

Окрім того, повідомив Кононенко, Кот планував 24 серпня провести акцію “день залежності”, метою якої мало стати заперечення європейського курсу України. Як сказав заступник голови СБУ, вилучено листування про фінансування даної фейкової партії з боку кураторів з Росії. На виконання їхніх вказівок вже було виготовлено агітаційну продукцію в одній із приватних типографій Києва, а акцію було зареєстровано на підставну особу, в якої раніше викрали паспорт.