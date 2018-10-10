Україна провела масштабні навчання в Азовському морі (фото)

Загальна кількість залученого особового складу всіх підрозділів - понад 500 військовослужбовців.

Маріупольський загін морської охорони спільно з тактичною авіацією Повітряних Сил, Танковими військами, артилерією, механізованими ротами ЗСУ та іншими силовими відомствами відпрацював відбиття збройного нападу ворожого десанту з Азовського моря.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. Так, командири катерів здійснювали маневри поблизу умовного ворога, екіпажі відпрацювали стрільби зі зброї різного калібру.

"У відточенні військової майстерності в районі Білосарайської затоки поєдналися 5 штурмових літаків СУ-24, 4 гвинтокрили МИ-8, близько 10-ти новітніх танків, понад 10 гаубиць, 5 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони", - розповіли в ДПСУ.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що українські військові планують проводити серйозні навчання в акваторії Азовського моря.