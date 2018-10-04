Турчинов заявив про планування військових навчань в Азовському морі

Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що Україна нарощує військову присутність в Азовському морі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов наголошує, що українські військові готові відповісти на будь-яку провокацію Росії в Азовському морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на спільній прес-конференції з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом у Києві, відповідаючи на запитання, чи реагуватиме Україна на заплановане РФ проведення найближчим часом військових навчань в акваторії Азовського моря.

"Українські військові також планують проводити серйозні навчання в акваторії Азовського моря", - заявив Турчинов.

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Також він нагадав, що, згідно з рішенням РНБО, у відповідь на агресію Росії "відбувається нарощування військової компоненти" в Азовському морі.

"Ми нарощуємо Військово-морські сили, значно посилюємо передову оборону і авіаційну компоненту. І, безумовно, ми готові відповідати на будь-які провокації російської сторони", - наголосив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Держприкордонслужбі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з Росією в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар РНБО Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Як наголошував президент Петро Порошенко, він розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.