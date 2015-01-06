За останні два тижні на Донбас ввели 7 тисяч російських військових - правозахисниця

За останні два тижні на Донбас введено 7 тисяч російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила російська правозахисниця, координатор проекту «Вантаж 200 з України до Росії» Олена Васильєва сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«За останні два тижні ще 7 тисяч осіб було введено до вас, на територію України, з числа російських військовослужбовців», - підкреслила вона.

«Вони так швидко перетворюються, тобто вони зникають як військовослужбовці, у більшості своїй стають «ополченцями», які абсолютно шикарно керують дорогою російською військовою технікою», - додала Васильєва.