Російські найманці продали в рабство мінімум 8 українських військових - правозахисниця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила російська правозахисниця, координатор проекту «Вантаж 200 з України в Росію» Олена Васильєва сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Силовики зараз роблять товар з ваших українських громадян. Частина українських громадян, я деяких людей знайшла в Адигеї, продані в рабство, і це правда, причому деякі з них були в списках загиблих, а вони виявилися проданими», - заявила вона.

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«Через місяць після того, як їх було оголошено загиблими, ми їх виявили у списках проданих у рабство до Чечні і Адигеї кадировцями», - додала правозахисниця.

Також Васильєва, відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН про кількість українських громадян, проданих у рабство, додала, що «це, як мінімум, 8 людей, це українські військовослужбовці, зокрема, з 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які були під Іловайськом».