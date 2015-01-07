На переговори з Меркель щодо України приїде Назарбаєв

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 9 січня приїде в Берлін на переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Зустріч буде присвячена проблемі дозволу українського конфлікту та підготовці до можливих переговорів в "нормандському форматі" в середині січня в Астані, заявив у середу, 7 січня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт в Берліні, передає DW.

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Про те, чи відбудуться заплановані на 15 січня переговори в Астані, Зайберт не повідомив, відзначає агентство dpa. "Я поки не можу сказати, буде мати місце подібна зустріч і коли вона може пройти. Важливо, щоб на ній були досягнуті конкретні результати", - підкреслив він.

Паралельно із зустріччю Меркель і Назарбаєва 9 січня відбудеться телефонна конференція міністрів закордонних справ Росії, України, Франції та Німеччини, передає агентство. Крім того, на початку наступного тижня може відбутися зустріч на рівні глав МЗС цих країн, також присвячена підготовці до можливих переговорів у столиці Казахстану.