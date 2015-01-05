Зустріч Яценюка і Меркель у Берліні відбудеться 8 січня

8 січня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрінеться у Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Зустріч відбудеться у рамках офіційного візиту Яценюка, що триватиме 7-8 січня на запрошення Меркель.

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Передбачається, що голови урядів двох країн приділять ключову увагу питанням реалізації стратегічних реформ в Україні, фінансово-економічного становища нашої держави та міжнародної підтримки, співробітництва в економічній, інвестиційній та енергетичній сферах. Окремий пріоритет матимуть питання, що стосуються ситуації в Донецькій та Луганській областях і Криму та протидії агресивній політиці Росії.

У рамках візиту до ФРН Яценюк матиме зустрічі з федеральним президентом Йоахімом Гауком та віце-канцлером, федеральним міністром економіки та енергетики Зігмаром Габріелем.

Також запланована зустріч Яценюка з представниками бізнес-кіл Німеччини.