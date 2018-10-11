Московському патріархату нічого робити в Україні - Клімкін

"Московському патріархатові взагалі нічого робити в Україні, бо це канонічна територія Вселенського патріархату, а УПЦ МП з історичної точки зору заснована на порушенні канону і є результатом узурпації", - пояснив Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Московський патріархат УПЦ заснований на порушенні канону і узурпації, і йому нема чого робити на території України.

Про це він написав у своїй колонці на "Українській правді". Клімкін аналізує в ній документи Вселенського патріархату зі статті "Вселенський престол і Українська церква".

"РПЦ і УПЦ Московського патріархату усі роки незалежності звинувачували Київський патріархат у розкольництві й неканонічності. Прихильники Київського патріархату заперечували ці звинувачення, але, наскільки я пам’ятаю, ніколи не заперечували самого права голосу Московського патріархату в українських справах", - йдеться у повідомленні.

"Тепер же виходить, що Московському патріархатові взагалі нічого робити в Україні, бо це канонічна територія Вселенського патріархату, а УПЦ МП з історичної точки зору заснована на порушенні канону і є результатом узурпації", - додав міністр.

Читайте такожУ Кремлі виступили проти можливого рішення про автокефалію Української православної церкви

На його думку, Томос про автокефалію раз і назавжди вирішить і всі суперечки щодо канонічності.

"Входження до Помісної церкви буде винятково добровільним. Не державні органи, не церковні ієрархи, а самі прихожани кожної парафії визначатимуть, до якого патріархату вона належатиме", - заявив Клімкін.

Як відомо, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. 11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря, повідомив, що Синод Вселенського патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році та визнав предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ канонічними.