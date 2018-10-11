Вселенський патріархат визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою - речник УПЦ КП

Також відразу з кількох джерел надійшла інформація про задоволення апеляції Патріарха Філарета, а також апеляції митрополита Макарія.

Синод Вселенського патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.

Про це заявив у Facebook речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на джерела.

"Відразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського Патріархату. 1. Про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія). 2. Про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році", - заявив він.

Зараз очікується офіційне оголошення від Священного Синоду.

Нагадаємо, з 9 по 11 жовтня в Стамбулі проходило засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому розглядалося питання затвердження Томоса про автокефалію Української Православної Церкви. Засідання проходило за закритими дверима.

Автокефалія для Української Православної Церкви: історія питання

Київський Патріархат очікує визнання автокефалії з боку Константинопольської церкви, до якої в статусі митрополії Українська церква належала з 988 до 1686 р. Відповідно до позиції УПЦ КП, створений у 1589 р. Московський патріархат не має права претендувати на звання церкви-матері щодо УПЦ, заснованої 988 р. Натомість таке визнання заперечує та протистоїть йому Російська православна церква та підпорядкована їй УПЦ Московського патріархату.

У 2016 році ВР звернулася до вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії православній церкві в Україні. В цьому зверненні ВРУ просила вселенського патріарха визнати нечинним акт 1686 року, яким Київська митрополія приєднувалася до Московського патріархату і видати Томос про автокефалію православної церкви в Україні.

17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просили парламент підтримати це звернення. 19 квітня Рада підтримала звернення, а 22 квітня воно було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

Хто підтримав надання українській церкві автокефалії

Надання українській церкві автокефалії підтримали Держдеп США, Ватикан. Крім того, президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко підписали спільну заяву, підтримавши звернення до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Українській православній церкві.

Також десять ієрархів Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) підписали звернення до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу на автокефалію української церкви.

Позиція РПЦ щодо надання Україні автокефалії

Надання автокефалії Українській церкві значно послабить вплив Російської православної церкви у світі, тому Росія всіма засобами намагається цього не допустити.

Вселенський патріарх утворив комісію з трьох митрополитів, які об'їжджали помісні церкви та інформували про свої наміри. Водночас Москва розсилала по всіх тих самих церквах своїх представників, які агітували, щоб не підтримували Вселенського патріарха.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирил заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви.

У разі надання Томосу, церква Московського патріархату буде визнана як церква, яка є представником іноземних ієрархів в Україні. Тому Москва заявляє про черговий «розкол» в українському суспільстві. РПЦ лякає українців кровопролиттям у разі надання Україні автокефалії. Там вважають, що прихильники російської церкви в Україні будуть захищати монастирі.

У Кремлі заявили, що стурбовані у зв'язку з наданням автокефалії православній церкві в Україні й виступають за «збереження єдності православного світу».

Конфлікт між РПЦ і Константинополем

У РПЦ погрожують розірвати відносини зі Вселенським патріархатом у разі надання автокефалії Українській православній церкві Київського патріархату. РПЦ вважає, що Константинополь діє поза рамками "канонічного поля".

Мало того, РПЦ не братиме участі в структурах, де головує Константинопольський патріархат. Російський патріарх Кирил більше не буде молитися за здоров'я константинопольського колеги Варфаломія.

Хто може очолити помісну Українську Православну Церкву

Одним із можливих способів надання автокефалії має бути попереднє об'єднання православних церков України, а саме УАПЦ, УПЦ КП та частини УПЦ МП і обрання предстоятеля єдиної помісної православної церкви України. Після підписання Томосу в Україні має відбутись собор, на якому оголосять про створення нової церкви та оберуть її предстоятеля - патріарха.

Київський патріархат після томосу висуватиме кандидатуру патріарха Філарета на посаду предстоятеля. "Ми як архієреї Київського патріархату будемо висувати і підтримувати кандидатуру патріарха Філарета. Тому що іншої такої кандидатури, яку б можна було порівняти з ним за досвідом та якостями як духовного лідера, керівника, ми не бачимо", - сказав речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря). Він додав, що досі в усіх розмовах, які ведуться між церквами про предстоятеля, нікого іншого не пропонували.