Лідер угорців Закарпаття поскаржився президенту Європарламента на "утиски" Києва

Президент Європарламенту пообіцяв, що проконсультується з Петром Порошенко і попросить його захистити права меншин в Україні.

Голова Товариства угорської культури (КМКС) Закарпаття і народний депутат від БПП Василь (Ласло) Брензович у Брюсселі поскаржився на утиски закарпатських угорців.

У зустрічі, на якій обговорювалося становище закарпатських угорців, взяли участь єврокомісар з питань освіти, культури, молоді Тібор Наврачич та президент Європарламенту Антоніо Таяні, повідомляє Mukachevo.net.

Брензович заявив, що українські "заходи проти національностей перешкоджають встановленню миру та стабільності" на Закарпатті.

За його словами, умови проживання угорців на Закарпатті різко погіршились. Зокрема завдяки змалюванню негативного образу у засобах масової інформації.

"В українських ЗМІ практично нема позитивних новин про угорську громаду, вони вважають їх ворогами, так само як і Угорщину", - заявив Брензович.

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Лідер угорців також засудив "необґрунтовані" перевірки угорської інтелігенції, представників КМКС та влади з числа угорців на кордонах за сприяння СБУ.

"Дуже важко терпіти те, що відбувається на державних кордонах, і ми бачимо, що ці заходи явно націлені проти угорців. Ніколи ще положення угорців в історії незалежної України не було таким поганим", - сказав Брензович.

Також зазначається, що єврокомісар Тібор Наврачич поінформує про ситуацію на Закарпатті єврокомісара з питань розширення ЄС Йоганнеса Гана. Наврачич пообіцяв звернутися до єврокомісарів з регіональної політики Корини Крецу та глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, аби вони уважно стежили за питаннями, які зачіпають закарпатських угорців.

Президент Європарламенту Антоніо Таяні під час зустрічі підкреслив, що "меншини для Європи є дуже важливими". "Для Європи важливо зберегти мовну різноманітність, тому меншини повинні бути захищені", - зазначив він.

Президент Європарламенту пообіцяв, що проконсультується з Петром Порошенко і попросить його захистити права меншин в Україні, оскільки Європейський Союз всіляко прагнуть підтримки національних меншин на своїй території.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС Угорщини викликало посла України Любов Непоп у зв'язку з "ситуацією навколо угорців у Закарпатській області" та публікацією сайтом "Миротворець" імен закарпатських чиновників у яких є угорський паспорт.