Посла України викликали до МЗС Угорщини

У Будапешта є побоювання щодо "створення військової бази" в Закарпатській області.

МЗС Угорщини викликав посла України Любов Непоп у зв'язку з "ситуацією навколо угорців у Закарпатській області" та публікацією сайтом "Миротворець" імен закарпатських чиновників у яких є угорський паспорт.

Про це заявив представник МЗС Угорщини Левенте Мадьяр на прес-конференції в середу, 10 жовтня, повідомляє "Новое время".

Читайте такожМЗС: Угорщина діє так, ніби Закарпаття - її територія

За словами Мадьяра, у Будапешта також є побоювання щодо "створення військової бази" в Закарпатській області, в декількох кілометрах від кордону з Угорщиною.

"Дивно, що це відбувається в той час, коли тривають бойові дії на сході України", - додав він.

Крім того, Будапешт обурився появою на сайті Адміністрації президента України петиції про врегулювання статусу громадян України з двома і більше громадянствами країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував список мешканців Закарпатської області, які отримали паспорти Угорщини, будучи державними службовцями і депутатами місцевих рад.

Список складається більш ніж з 300 прізвищ.