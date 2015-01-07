Савченко голодує вже 25 днів

Про це повідомив один з її адвокатів Микола Полозов.

"Сьогодні 25 день голодування народного депутата, делегата ПАРЄ, військовополонених, політв'язнем Надії Савченко", - зазначив він, передає Українська правда.

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Раніше адвокат Савченко Марк Фейгін зазначив у своєму Твіттері: "Чому б захисникам "русского мира" не відпустити до Святого свята Різдва Христового православну Надію Савченко? Чому б і Російської Православної Церкви не заступитися за християнку Савченко напередодні православного Різдва?".