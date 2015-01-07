Савченко голодує вже 25 днів
21:20, 07 січня 2015Політика
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Ув'язнена в РФ українська льотчиця, народний депутат України від "Батьківщини" Надія Савченко продовжує голодовку.
REUTERS
Про це повідомив один з її адвокатів Микола Полозов.
"Сьогодні 25 день голодування народного депутата, делегата ПАРЄ, військовополонених, політв'язнем Надії Савченко", - зазначив він, передає Українська правда.
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Раніше адвокат Савченко Марк Фейгін зазначив у своєму Твіттері: "Чому б захисникам "русского мира" не відпустити до Святого свята Різдва Христового православну Надію Савченко? Чому б і Російської Православної Церкви не заступитися за християнку Савченко напередодні православного Різдва?".
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