Савченко зустрінеться з адвокатами наступного тижня

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокати української військовополоненої заявляють, що її стан задовільний, але у зв'язку з новорічними святами не зможуть зустрітися з підзахисною до 12 січня, проте найближчими днями Савченко відвідають у СІЗО російські правозахисники.

31 грудня 2014 року один з адвокатів Савченко передав їй до СІЗО ялинову гілку.

Найближча зустріч Савченко з адвокатами відбудеться вже після новорічних свят, які у Росії завершуються 11 січня. За словами адвоката Марка Фейгіна, ця ситуація загальна для всіх російських в'язниць і СІЗО, тому тут немає якогось особливого ставлення до Савченко. «З 31 грудня – фактично останній день, коли ми її бачили, і до 12 січня – першого робочого дня року, що вже настав, в'язниці та СІЗО в пенітенціарній системі Росії закриті і на відвідування адвокатів, і на прийом передач. Тому тут немає ніякого спеціального рішення щодо саме Савченко. Це загальна ситуація, вона завжди існує через такі довгі свята. Це звичайно дуже погано саме тому, що вона голодує», – наголосив Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко, і залишив її під вартою. Її утримують у московському СІЗО. 15 грудня Савченко оголосила голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко, і делегувала її до ПАРЄ.