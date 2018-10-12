Екс-депутат Держдуми розповів, чи можливий в Україні реванш "кадрів Януковича"

Можливість відкату влади до колишніх бонзів "Партії регіонів" Ілля Пономарьов прямо пов'язав з рівнем життя українців.

Відомий російський опозиційний політик і екс-депутат нижньої палати парламенту РФ, Держдуми Ілля Пономарьов, відповідаючи на питання читача дав прогноз щодо того, чи можливий в Україні реванш проросійських сил чи колишніх бонз "Партії регіонів".

"Проросійський реванш неможливий. А колишніх регіоналів я б не мазав однієї проросійською фарбою. Там є просто люди, опозиційно налаштовані до нинішньої влади, і, безумовно, вони збережуть свою присутність в наступній ВР. Нічого страшного в цьому немає. Рівень їх впливу буде повністю визначатися успішністю соціально-економічної політики діючої влади", − зазначив він під час чату для "Главреда".

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Крім того, на думку Пономарьова, ностальгії за минулими часами і колишніми політиками найлегше уникнути завдяки високому рівню життя українців.

"Чим краще буде жити український народ, тим менше біля влади буде людей з минулого", − підсумував він.