Екс-депутат Держдуми розповів, коли вирішиться проблема Донбасу

Він підкреслив, що не існує етнічних відмінностей між мешканцями Донбасу і рештою України, а також між ними немає релігійних і культурних відмінностей.

Не існує жодної фундаментальної причини конфлікту на Донбасі, тому вирішення цієї проблеми навряд чи може "зависнути" надовго, заявив депутат Держдуми 2007-2016 років Ілля Пономарьов.

Про це він заявив під час чату в "Главреді".

Він підкреслив, що не існує етнічних відмінностей між мешканцями Донбасу і рештою України, а також між ними немає релігійних і культурних відмінностей.

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"Також і мовна проблема повністю надумана російською пропагандою, а це означає, що як тільки зникне фактор медійної і військової інтервенції, як ситуація нормалізується. При одному, природно, за умови, що гарячі голови в решті Україні не будуть намагатися помститися, а будуть готові перевернути цю сторінку в ім'я відновлення єдності країни", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Держдуми озвучив причини ймовірного розпаду Росії.