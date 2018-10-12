Україна та Японія підписали Меморандум щодо співробітництва у сфері оборони

В Токіо відбулися перші українсько-японські консультації з питань безпеки.

Міністерства оборони України та Японії підписали Меморандум щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"12 жовтня 2018 року в Токіо відбулися перші українсько-японські консультації з питань безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Українську сторону представляли заступник глави МЗС Василь Боднар та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції, генерал-лейтенант Анатолій Петренко. Японську сторону представляли заступник помічника міністра закордонних справ, посол Хідекі Уяма та генеральний директор з питань міжнародного співробітництва Міноборони Хідео Сузукі.

"Сторони обговорили широке коло питань, які становлять взаємний інтерес, у тому числі пов'язані з політикою безпеки та оборони їхніх країн, ситуацію в галузі безпеки у відповідних регіонах, а також двостороннє співробітництво", - зазначили у відомстві.

"Під час візиту було підписано Меморандум між міністерствами оборони України та Японії щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони", - додали в МЗС.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 12 жовтня, яке передбачає невідкладні заходи із захисту національних інтересів України на півдні та сході, а також на Чорному та Азовському морях.