Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо захисту інтересів країни на морях, півдні та сході

Ухвалене президентом рішення Ради Нацбезпеки має низку таємних пунктів.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 12 жовтня, яке передбачає невідкладні заходи із захисту національних інтересів України на півдні та сході, а також на Чорному та Азовському морях.

Відповідний указ президента №320/2018 оприлюднено на сайті глави держави.

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці» (додається, таємно, без підпунктів «б», «г», «ґ», «е» підпункту 1, підпунктів «а», «в», «г» підпункту 2, підпункту «в» підпункту 3, підпункту 5 пункту 1, підпунктів 1 - 3 пункту 2, пунктів 3-7, підпункту 3 пункту 8 - нетаємно)», - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на його секретаря Олександра Турчинова. Президентський указ набуває чинності з дня його опублікування.

У відповідному рішенні РНБО констатується наявність спричинених російською агресією умов, які «можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України».

Загрози для України, як зазначається, виникли через:

- зловживання з боку РФ положеннями міжнародних договорів щодо співробітництва в акваторії Азовського моря і Керченській протоці, «прагнення до повного домінування в Чорноморському регіоні, нав'язування власних умов розподілу морської акваторії та обмеження портової діяльності й рибного промислу України»;

- створення Росією наступального військового угруповання поблизу кордонів України;

- активізацію діяльності російських спецслужб проти України;

- незаконну господарську діяльність російської сторони з розвідки та видобутку корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі на шельфах Чорного і Азовського морів, браконьєрський вилов морепродуктів у територіальному морі та у виключній (морській) економічній зоні України.

Ухвалені РНБО заходи із захисту національних інтересів країни мають низку таємних підпунктів, однак деякі все ж названі відкрито.

Уряд має, зокрема, невідкладно ухвалити рішення щодо створення та врегулювання порядку функціонування міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

Також уряд має забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля, прийняття відповідного висновку за фактом забруднення навколишнього природного середовища на півночі тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і відповідного порушення екологічних прав громадян України та можливої причетності до цього заводу "Кримський титан", оприлюднення актуальної екологічної інформації та вжиття заходів для запобігання шкідливому впливу на здоров'я і майно громадян, а також надання їм належної правової допомоги щодо відшкодування заподіяної шкоди у порядку, передбаченому законом.

Кабмін також разом з Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Одеською та Херсонською обласними державними адміністраціями за участю Служби безпеки має розробити механізм взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі, з метою зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Росії.

У місячний термін Кабмін має, зокрема, забезпечити затвердження стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим.

Раніше повідомлялось, що Україна проводить військові навчання з оборони узбережжя Азовського моря.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з Росією в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.