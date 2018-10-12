ЦВК призначила перші вибори в 125 об'єднаних громадах на 23 грудня

Йдеться про 15 міських, 22 селищних та 88 сільських об'єднаних територіальних громад.

Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в 125 об'єднаних територіальних громадах на 23 грудня.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

"Розглянувши звернення 22 обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 23 грудня 2018 року, вибори у 125 об’єднаних територіальних громадах (15 міських, 22 селищних, 88 сільських ОТГ)", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що до складу цих 125 ОТГ увійшли 534 місцеві ради: міських - 15, селищних - 27 та сільських - 492.

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській - в 9 ОТГ, у Дніпропетровській - в 1 ОТГ, у Донецькій - в 1 ОТГ, у Житомирській - в 7 ОТГ, у Запорізькій - у 8 ОТГ, в Івано-Франківській - в 4 ОТГ, у Київській - в 4 ОТГ, у Кіровоградській - в 4 ОТГ, у Луганській - у 8 ОТГ, у Львівській - в 5 ОТГ, у Миколаївській - в 12 ОТГ, в Одеській - в 3 ОТГ, у Полтавській - в 3 ОТГ, у Рівненській - в 3 ОТГ, у Сумській - в 4 ОТГ, у Тернопільській - в 5 ОТГ, у Херсонській - в 2 ОТГ, у Хмельницькій - в 3 ОТГ, у Черкаській - в 27 ОТГ, у Чернівецькій - в 4 ОТГ, у Чернігівській області - в 5 ОТГ.

При цьому, ЦВК оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 3 листопада 2018 року.

Загалом, за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 702 тисячі осіб, додали у ЦВК.

Крім того, у Комісії додали, що протягом трьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 29 квітня 2018 року в Україні було призначено перші місцеві вибори у 707 об'єднаних територіальних громадах.

"Відтак, після проведення виборів 23 грудня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 832", - констатували у ЦВК.

Крім того, розглянувши звернення 12 ОДА щодо прийняття Комісією рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад від територіальних громад, що приєдналися до відповідних ОТГ, ЦВК встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення додаткових місцевих виборів та призначила на 23 грудня додаткові вибори депутатів 26 сільських, селищних рад.

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 1 селищній раді, у Волинській - в 7 сільських та селищній радах, у Дніпропетровській - в 4 сільських та селищних радах, у Донецькій - в 1 сільській раді, у Запорізькій - в 1 селищній раді, в Івано-Франківській - в 3 сільській та селищних радах, у Кіровоградській - в 1 селищній раді, у Сумській - в 2 сільській та селищній радах, у Тернопільській - в 1 сільській раді, у Харківській - в 2 селищних радах, у Чернівецькій - 1 сільській раді, у Чернігівській області - в 2 сільській та селищній радах.

При цьому, Комісія оголосила початок виборчого процесу вказаних додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад з 3 листопада.