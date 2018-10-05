ЦВК на закритому засіданні обрала нового голову

Заступниками голови ЦВК стали Конопольський та Радченко, секретарем комісії - Бернацька.

Головою Центральної виборчої комісії обрано Тетяну Сліпачук.

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

Сьогодні відбулось перше засідання нового складу Центральної виборчої комісії. На ньому були розглянуті питання обрання голови комісії, двох заступників голови комісії та секретаря комісії.

Відповідно до закону "Про Центральну виборчу комісію", голова комісії, заступники голови комісії та секретар комісії обираються Центральною виборчою комісією на її засіданні таємним голосуванням з числа членів комісії.

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Голова ЦВК внесла пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників і секретаря.

За підсумками голосування заступниками голови ЦВК обрано Олега Конопольського та Євгенія Радченка, секретарем ЦВК стала Наталія Бернацька.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада призначила на посади 14 членів ЦВК.

Сьогодні, 5 жовтня, нові члени ЦВК Алла Басалаєва, Наталія Бернацька, Михайло Вербенський, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Олег Конопольський, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукар, Євген Радченко,Тетяна Сліпачук, Леонтій Шипілов, Тетяна Юзькова склали присягу у Верховній Раді.