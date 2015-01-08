У Берліні розпочалась зустріч Яценюка і Меркель (фото)

15:17, 08 січня 2015
Політика
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У зустрічі також беруть участь міністр фінансів Наталія Яресько, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, міністр закордонних справ Павло Клімкін та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Фото УНІАН

У Берліні розпочалась зустріч прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, у зустрічі також беруть участь міністр фінансів України Наталія Яресько, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Зустріч з Меркель розпочалася урочистою церемонією військових почестей.

Фото УНІАН
Фото УНІАН

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