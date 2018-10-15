В Адміністрації Путіна створено департамент зі співпраці з Україною

Ініціатором створення департаменту зі співпраці з Україною був помічник президента РФ Владислав Сурков, який де-факто займається Управлінням з прикордонного співробітництва.

В Адміністрації президента Російської Федерації створено департамент зі співпраці з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ситуація була приведена у відповідність з тим, чим де-факто займалося це управління (Управління з прикордонного співробітництва - УНІАН). Де-факто один з департаментів займався Абхазією і Осетією, а інший департамент де-факто займався питаннями взаємодії з Україною. Це просто було приведено у відповідність з реальністю», - пояснив Пєсков.

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Як стало відомо УНІАН, ініціатором створення департаменту зі співпраці з Україною був помічник президента РФ Владислав Сурков, який де-факто курирує Управління з прикордонного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника. 14 червня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Сурков на посаді помічника президента РФ продовжить займатися окупованим Донбасом.

На початку жовтня Путін перетворив управління з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією в Управління з прикордонного співробітництва, його головою залишився Олег Говорун.