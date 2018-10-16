Сьогодні Україну в Мінську замість Кучми представляє радник президента Демченко — Геращенко

Прізвище нового офіційного представника України у ТКГ має назвати президент.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що сьогодні Україну в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі представляє радник президента Руслан Демченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

Читайте такожНа спільному фото поряд з Порошенком помітили "сірого кардинала МЗС" часів Януковича

«Сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, а також робочих груп в Мінську. Сьогодні Україну представляє під час цього засідання дипломат і радник президента Руслан Демченко», - зазначила Геращенко.

Вона додала, що офіційний представник України у ТКГ буде призначений президентом України.

«Саме президент України має оголосити це прізвище. Але, очевидно, і 100 відсотків, що це буде патріотична і фахова людина, яка гідно і достойно представлятиме позицію України в Мінську, так, як це завжди і відбувається», - додала депутат.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня стало відомо, що колишній президент, представник України в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма завершує свою роботу у групі.