Німецький теолог назвав одну з головних помилок РПЦ щодо України

РПЦ сподівалася, що прихильників автокефалії в Україні замало, хоч насправді це не так.

РПЦ хибно оцінила церковну ситуацію в Україні, що й пояснює її різку реакцію на рішення Вселенського Синоду щодо автокефалії для української церкви.

Таку думку в інтерв’ю DW.com висловив німецький дослідник православ'я з Мюнстерського університету Томас Бремер.

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«Мені відомо, що в Україні багато людей прагнуть мати свою українську автокефальну церкву. Натомість росіяни сподівалися, що прихильників автокефалії в Україні замало, а більшість хоче бути разом з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП), хоч насправді це не так. Тож саме цей прорахунок почасти призвів до такої реакції РПЦ», – зазначив теолог.

Щодо наслідків для всього православного світу, то тут, на думку дослідника, визначальною буде реакція не Москви, Константинополя і Києва. «Все залежатиме від того, як відреагують інші православні церкви, тобто Сербська, Болгарська, Румунська, Грецька, Кіпрська та інші. Якщо інші церкви займуть у цьому питанні позицію однієї зі сторін (конфлікту, - Ред.), тобто Константинопольського патріархату чи РПЦ, тоді існує небезпека розколу. Однак якщо ці церкви намагатимуться виступати посередниками в цьому конфлікті між Константинополем та Москвою, підтримуючи контакти між двома церквами одночасно, тоді, сподіваюся, розколу можна буде уникнути», – сказав Бремер.