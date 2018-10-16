Журналіст: величезна кількість попів УПЦ МП на Донбасі брала участь у катуванні полонених

УПЦ МП ще задовго до 2014 року була головним інструментом у підготовці агресії РФ, заявив журналіст.

Більша частина відповідальності за початок війни між Україною і Росією лежить на Українській Православній церкві (Московському патріархаті).

Таку думку висловив волонтер і журналіст Родіон Шовкошитний, передає «Обозреватель». За його словами, саме УПЦ МП була головним інструментом у підготовці російської агресії ще задовго до подій 2014 року.

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"Саме звідти пішли лекції Гундяєва про те, що України ніколи не існувало, української мови ніколи не було тощо. Тобто, ось є Москва, вона правонаступник Київської Русі, ми єдині такі правильні, а Україна — це взагалі якась нісенітниця. Звідти все починалося", — пояснив Шовкошитний.

Він нагадав, що в 2014 році саме в Святогірській лаврі (православний монастир Московського патріархату в Святогірську, Донецької області) бойовики Ігоря "Стрелкова" Гіркіна ховалися самі й зберігали там озброєння. А сам Гіркін стверджував, що в його охороні служили монахи з цієї лаври.

"Величезна кількість попів Московського патріархату на Донбасі брала участь у катуванні полонених, допитували їх, зомбували, освячували ту війну з боку сепаратистів проти нас", — зазначив журналіст.

"Це найбільший ворог. Якщо ми зараз знищимо Московський патріархат — ми позбавимо Росію величезного важеля впливу, яким вони зомбують мізки українців", — підсумував Шовкошитний.